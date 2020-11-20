Сестра Бузовой перенесла инсульт

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

32-летняя блогерша призналась, что утром 12 ноября у нее произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Сотрудники скорой помощи предложили Бузовой выпить валерьянки и поспать, однако ее партнер оперативно отвез ее в ближайшую клинику к неврологу, где ей экстренно оказали медицинскую помощь.

«Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо (...) и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, что я его сильно-сильно люблю», — поделилась сестра артистки.

По ее словам, она испытала страшное состояние, когда не могла разговаривать и «мычала и ревела от безысходности». Затем Бузовой захотелось срочно поговорить с матерью, отцом и сестрой и признаться им в любви, однако она могла произнести только несвязные звуки.

В настоящее время Бузова проходит реабилитацию, может разговаривать и произносить скороговорки.

16 ноября Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки для шоу «Ледниковый период». На распространенных кадрах видно, что ведущая сидит на льду, в это время партнер держит ее за руку. При этом Бузова громко дышит, положив руку на грудь. Затем она ложится на лед, ей выносят стул и помогают сесть. К ней подходят несколько человек, на этом видео обрывается. Что именно произошло с ведущей, не сообщается. О состоянии ее здоровья ничего не известно.