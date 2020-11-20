Бузова раскрыла состояние сестры после инсульта

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла состояние младшей сестры Анны после перенесенного инсульта. О ее самочувствии артистка рассказала в Instagram.

«Да, это страшно, за эти недели я узнала все об этой болезни, я прочитала все о ней в интернете и узнала все от врачей! Первые дни я не могла в это поверить», — призналась Бузова. Сейчас ее сестра проходит стадию восстановления и реабилитации. По ее словам, всем необходимо набраться терпения и сил.

«Прости, что не смогла уберечь тебя от этого, если бы была такая возможность, я бы на себя взяла всю эту боль, которую ты испытываешь сейчас! Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты была счастлива и здорова!» — заключила Бузова. Она добавила, что Анна навсегда для нее будет младшей сестрой, о которой нужно заботиться.

У 32-летней Анны Бузовой случился инсульт 12 ноября, однако о произошедшем она рассказала спустя неделю. Во время приступа блогерша заметила асимметрию в лице, потеряла чувствительность правой руки и ноги, у нее появились проблемы с речью.