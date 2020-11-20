Бывший друг возлюбленного Бузовой рассказал о его предательстве

Бывший друг возлюбленного российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давида Манукяна (Давы), блогер Мухаммат Биттуев в интервью Youtube-шоу «Пушка» рассказал о его предательстве.

Биттуев, более известный как Муха, рассказал, что познакомился с Давой еще в то время, когда Манукян только делал первые шаги в блогерстве. По его словам, именно он научил того всему, что знал, и познакомил с видными представителями индустрии. Однако, уверяет Биттуев, их дружба прекратилась в тот момент, когда Дава понял, что больше ничего не получит от их общения. «Я первый, по чьей голове он прошел», — утверждает блогер.

«Дава идет по головам. В течение полугода поймете, о чем я говорю. Будете за ним наблюдать и увидите, с какой головы на какую он прыгает. Я не знаю, кто следующий. Это будет для нас всех сюрпризом», — заявил Биттуев.

При этом блогер высоко оценил способности Давы к ведению бизнеса, однако, по его утверждению, «если бы он жил в 90-х, то убил бы много людей, как человек он хитрый, корыстный».

В настоящее время Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном. По данным СМИ, певица согласилась стать его женой, так как в начале 2020 года мужчина сделал ей предложение на отдыхе в Таиланде. Ранее Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.