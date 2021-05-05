Мать Ольги Бузовой прокомментировала госпитализацию дочери

Мать ведущей и певицы Ольги Бузовой заявила, что ничего не знала об экстренной госпитализации дочери. Ее комментарий проводит Пятый канал.

Мать певицы отметила, что ей звонило множество журналистов, однако она не в курсе ситуации и не может ответить на вопросы прессы. Сама Ольга Бузова, обычно активно освещающая свою жизнь в социальных сетях, не публиковала информацию о произошедшем.

Как уточнили «Известия», от комментариев на эту тему воздержался и представитель певицы Антон Богославский.

Ранее сообщалось, что певицу доставили в больницу с приступом и экстренно прооперировали в Москве под общим наркозом. Подробности о ее состоянии не уточняются.