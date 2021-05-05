Бузова рассказала о пережитых в школьные годы издевательствах

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как в школьные годы над ней издевались сверстники. Об этом она сообщила на бизнес-конференции AB.SHOW блогера Александры Беляковой, передает «Комсомольская правда».

«Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня», — рассказала Бузова.

По словам артистки, когда ей было шесть лет, дети измазали ей «волосы гудроном и поставили крест на лбу».

Ранее Бузова пожаловалась на тяжелые условия на съемках шоу телеканала НТВ «Маска». Она рассказала, что маска сильно давила ей на голову. После часа в костюме Розовой Пантеры у певицы начинала болеть спина. Также ей приходилось прятать длинные волосы под балаклаву.