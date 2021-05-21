Бузова решила уехать из России

Ведущая и певица Ольга Бузова объявила, что уезжает из России и переезжает в Белоруссию. О своем решении она рассказала поклонникам в Instagram.

«Я приняла решение переехать в Беларусь. Чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу X-Factor», — рассказала телезвезда.

Она пояснила, что будет наставницей на шоу белорусского телевидения, в котором могут принять участие люди, обладающие различными талантами.

Как сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу Белтелерадиокомпании, помимо Бузовой, наставниками участников проекта станут музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, певец и композитор Руслан Алехно, продюсер и музыкант Сергей Пархоменко (более известный как Серега).

В начале мая Бузову экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день звезда обратилась к подписчикам с извинениями за то, что долго не выходила на связь, поскольку ей надо было отойти от наркоза. Тем не менее ведущая не стала сообщать, какую именно операцию провели ей врачи.