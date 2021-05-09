Бузова раскрыла подробности своей госпитализации

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала обращение к подписчикам, в котором рассказала подробности своей госпитализации. Ее слова цитирует «Комсомольская правда».

Бузова заявила, что планировала тщательно скрыть информацию об операции от поклонников, однако ее семья и команда были в курсе госпитализации.

«Мама с первого дня собиралась приехать, чтобы держать меня за руку, папа тоже предлагал. Но когда мне совсем плохо, я никого не хочу видеть. Я три дня тяжело отходила от наркоза», — рассказала Бузова.

Телезвезда также ответила недоброжелателям, которые обвиняли ее в постановке операции и госпитализации. Она сказала, что ей очень жаль таких людей.

«Не дай Бог вам самим оказаться в реанимации. Болезней пустяковых не бывает, операций простых не бывает, и безопасного наркоза тоже», — добавила бывшая ведущая «Дома-2». Однако она отказалась рассказывать подписчикам, какую операцию провели ей врачи.

35-летнюю Бузову экстренно госпитализировали и прооперировали 5 мая. На следующий день звезда обратилась к подписчикам с извинениями за то, что долго не выходила на связь, поскольку ей надо было отойти от наркоза.