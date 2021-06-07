Собчак отреагировала на иск увидевшей себя в образе проститутки участницы ПМЭФ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику ее постов, посвященных Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), в частности на исковое заявление юриста Эльвиры Троицкой, которая посчитала, что Собчак выставила ее в образе проститутки. Журналистка опубликовала свой комментарий в Instagram.

По словам Собчак, на форуме у нее было две задачи. Первая заключалась в том, чтобы выступить в качестве модератора двух дискуссий, а вторая — в том, чтобы «осветить ПМЭФ как журналист для своего медиа, передать его дух и показать таким, каким его официальные СМИ не покажут».

Телеведущая отметила, что справилась со своей журналистской задачей. В то же время она посчитала, что критики, несмотря на это, отказываются присваивать ей роль хроникера и наблюдателя. В их действиях Собчак увидела зависть.

«Я каждый год модерирую разные панели, в этом году работала еще и на свой канал, вела трансляцию. Или это зависть к тому, что мои съемки расходятся лучше, чем все ваши вместе взятые? Или что мне удалось передать и поймать момент лучше, чем вам?» — обратилась Собчак к критикам, добавив, что считает себя хорошим журналистом.

Ранее Троицкая, участвовавшая в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подала иск к телеведущей.

По мнению Троицкой, Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала на ПМЭФ «охотиться за ВИПами». Юрист в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требует удаления видео, запрета на использование записей с ее участием и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.