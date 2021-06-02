Собчак и Шнуров взялись учить россиян инвестировать

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в этом году рынок ценных бумаг просядет и инвестировать нужно «консервативно». Об этом она рассказала РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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На вопрос, выстрелит ли в этом году что-то неожиданное и прибыльное, она заявила, что «не верит в неожиданности». Собчак добавила, что прошлый год «был суперудачный для инвестиций». Взялся учить россиян и музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров. Он сказал, что вкладывать в первую очередь стоит «в себя». «То, что абсолютно точно пригодится в новом времени — это знания, которые будут у тебя в голове, а не в телефоне», — считает он.

Ранее сообщалось, что торгующие на бирже россияне заинтересовались акциями иностранных компаний и стали активнее вкладываться в них. По данным ЦБ, за первые три месяца 2021 года вложения россиян в ценные бумаги компаний-нерезидентов составили 836 миллиардов рублей, что на 220 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регулятор объясняет возросшую популярность иностранных акций масштабными мерами поддержки экономики со стороны правительств многих развитых стран. Например, США и еврозона запустили программы количественного смягчения по выкупу у банков и инвесткомпаний корпоративных и государственных облигаций с целью предоставления дополнительной ликвидности.