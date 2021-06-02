Даня Милохин оценил возможность государства контролировать интернет

Популярный российский блогер Даня Милохин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и ответил на вопрос о том, может ли государство контролировать TikTok. Слова блогера цитирует РБК.

«Я не знаю, должно [регулировать государство] или нет, я не думаю об этом», — оценил блогер. На это корреспондентка издания уточнила у юноши, что делать в том случае, если правительство придет к автору контента и скажет ему, как нужно делать.

«Нет, так нельзя», — однозначно ответил Милохин. Он добавил, что блогеры могут снимать все, что сами посчитают нужным и интересным. Поэтому никто не имеет права управлять их контентом, считает популярный тиктокер.

Ранее Милохин в интервью ведущей Ксении Собчак ответил на обвинения в том, что соцсеть TikTok имеет оглупляющий эффект и способствует деградации молодежи. Милохин выразил уверенность, что важно лишь то, во что человек верит.