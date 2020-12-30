Популярный блогер ответил на обвинения в оглупляющем эффекте TikTok

Популярный 19-летний блогер Даня Милохин в интервью ведущей Ксении Собчак ответил на обвинения в том, что соцсеть TikTok имеет оглупляющий эффект и способствует деградации молодежи. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале блогерши.

Собчак спросила юношу о том, что он может сказать тем людям, который считают, что TikTok — это глупость, потому что не дает ничего полезного и отбирает время, которое можно было бы потратить на образование и другие более интеллектуальные вещи.

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Милохин в ответ выразил уверенность в том, что важно лишь то, во что человек верит. «Если люди такие реально верят в то, что TikTok бесполезен, TikTok ничего не даст, а лишь образование и какая-то учеба, ну, не важно где, тебе даст все, что ты хочешь. Если ты в это веришь искренне, оно тебе даст все, что ты хочешь», — сказал блогер.

Он добавил, что не считает, что «только без учебы можно подняться», но свой собственный успех объяснил тем, что верил в свою «крутость». Милохин добавил, что учеба не была нужна ему, так как мысли были заняты другим — «верой как раз таки в то, что без всего можно стать кем-то».

Во время беседы Собчак также сравнила TikTok с Instagram. Ведущая отметила, что, по мнению многих пользователей сети, в Instagram публикуют «хоть какие-то тексты и красивые картинки», а TikTok — это «уже танцы только и под музыку движения».

«Танцы, под музыку движения — это энергия», — ответил Милохин. По его мнению, как только включается музыка, у человека меняется настроение. «TikTok — это музыкальная такая энергетическая платформа, в которой куча разной энергии: грустной, хорошей, плохой, — и это будущее. Это будущее по факту. То есть люди не просто мозгами там принимают информацию, они еще и чувствуют», — заключил блогер.

В октябре журналисты Forbes составили рейтинг десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам за год. Лидером рейтинга стал 22-летний Рахим Абрамов, до 16 лет живший в Узбекистане. По их оценкам, он заработал почти 10,5 миллиона рублей. Милохин также вошел в список с заработком примерно в 2,9 миллиона рублей.