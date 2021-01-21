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Блогер Даня Милохин впервые встретится с отдавшей его в детдом матерью

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Фото: @danya_milokhin

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин впервые встретится с матерью после того, как она отдала его с братом Ильей в детский дом. Родственники увидят друг друга в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале 21 января. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Журналисты «Комсомольской правды» нашли мать Милохина, которую зовут Любовь Бережная, в небольшом поселке Тимашево в 100 километрах от Оренбурга.

«Белокурая женщина в джинсах и модной футболочке со стразами... На алкашку не похожа: ухоженная, моложавая. Никогда и не подумаешь, что такая дамочка могла отказаться от собственных детей», — так корреспонденты описали внешний вид Бережной, увидев ее впервые.

Мать Милохина рассказала, что живет в небольшом одноэтажном доме с мужем-комбайнером и двумя детьми: 14-летним сыном и 8-летней дочкой.

Бережная рассказала, что познакомилась с первым возлюбленным Вячеславом (отцом блогера) в 17 лет: к тому моменту мужчина уже отсидел за угон автомобиля. На следующий год она родила первого сына Илью. Однако ее партнер быстро «стал гулять» и периодически уходить из семьи, хотя позже возвращался с извинениями. Когда Бережная забеременела второй раз, Вячеслав настаивал на аборте, но Любовь отказалась. После этого мужчина подсел на наркотики, а позже снова попал в тюрьму.

«Проснулась и поняла: я ничего сыновьям дать не могу. Угла своего нет, кормить их нечем. Возвращаться к родителям своим я не хотела тогда. Сейчас понимаю, что была дурой, но тогда было именно так. Меня с головой накрыла мысль, что Илюшке и Данилке без меня будет лучше. Я одела их, вызвала такси и поехала в социальную службу», — вспомнила Бережная о том, как отдала детей в детдом. Она добавила, что в тот момент «уже была мертва» — в ней «ничего не дрогнуло».

Изначально мать хотела отдать сыновей в детский дом временно, однако за все годы ни разу их не навестила. Тем не менее Бережная говорит, что все это время скучала по своим детям.

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