Родственник популярных российских блогеров рассказал об их тяжелом прошлом

Дядя популярных российских блогеров Дани и Ильи Милохиных рассказал, как они жили в Оренбурге, а потом попали в детский дом. Их тяжелое прошлое он описал в интервью «Комсомольской правде».

По данным издания, семья жила в одноэтажном деревянном доме. Именно в нем в настоящее время проживает только их дядя, Евгений Фролов, младший брат Любови, матери блогеров.

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Он отметил, что впервые увидел Илью и Даню по телевизору полгода назад. Фролов пояснил, что дети сначала жили с родителями, которые не состояли в браке.

Мужчина рассказал, как, будучи подростком, помогал отводить мальчиков в детский сад. По его воспоминаниям, никто не сообщал о намерении отдать детей в детский дом — о ситуации он узнал от посторонних людей.

«К нам пришли из опеки и так и сказали, мол, дети в детском доме, если хотите, то забирайте. Любу мы тогда искали, но не нашли. Я сразу разузнал, где именно мальчишки, и стал к ним ходить. Для меня случившееся было большой бедой», — подчеркнул Фролов.

Он вспомнил, как покупал братьям конфеты на сэкономленные карманные деньги. Родственник признался, что семья не смогла забрать детей из учреждения, так как «мальчишек они бы просто не потянули».

Фролов сообщил, что в настоящее время общается с сестрой, но об оставленных в детском доме детях они не говорят. По словам брата, она замужем и сменила фамилию.

В октябре 2020 года журналисты Forbes составили рейтинг десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам за год. Даня Милохин вошел в список с заработком примерно в 2,9 миллиона рублей.