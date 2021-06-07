Участница ПМЭФ потребовала от Собчак 50 миллионов рублей за образ эскортницы

Юрист Эльвира Троицкая, участвовавшая в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подала иск к телеведущей и блогерше Ксении Собчак за ролик с ее участием. Как сообщает 78.ru, в суд руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» обратилась из-за сравнения с эскортницей.

По мнению Троицкой, Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала на ПМЭФ «охотиться за ВИПами». Юрист в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требует удаления видео, запрета на использование записей с ее участием и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.

«Это буквально отзеркаливание: мысли, которые у вас появляются при анализе моей работы или заявлений, исключительно ваши, не мои. Кто о чем подумал, у того то и болит, что называется», — отреагировала Собчак на иск в своем Telegram-канале.

По словам ведущей, ее удивило решение подать иск в суд за видео, в котором она называет Троицкую «форумчаночкой». «Это логичное название для женщин, которые пришли на форум», — подчеркнула Собчак.

«Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — считает Собчак. Она также заключила, что заданные юристу вопросы о брендах одежды и выбранной панели с участниками на ПМЭФ корректны, так как отражают важные аспекты форума.