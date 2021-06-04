Собчак описала экстренную посадку самолета в Москве словом «стремновато»

Находившаяся в аварийно севшем самолете российская телеведущая Ксения Собчак описала посадку одним словом. Роликом с места событий знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

«Стремновато. Но главное, никто не кололся, что шасси не выходили. Узнали, уже приземлившись», — написала она в посте. На кадрах, снятых журналисткой, видны представители экстренных служб, осматривающие лайнер.

Ранее, 4 июня, пассажирский самолет совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» из-за сигнала о неисправности передней стойки шасси. Пострадавших нет, воздушное судно приземлилось в штатном режиме.