Российский самолет экстренно приземлился в Москве из-за неисправности

Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сигнала о неисправности шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что воздушное судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Самолет приземлился в штатном режиме, пострадавших нет. Во время полета сработал датчик о поломке передней стойки шасси.

Ранее в мае российский лайнер, летевший из Улан-Удэ в Москву, был вынужден совершить незапланированную посадку в Казани. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, который по прибытии был передан бригаде скорой помощи.