Пранкеры притворились Собчак и позвонили менеджеру скопинского маньяка

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мужчине по имени Руслан, который называет себя менеджером скопинского маньяка Виктора Мохова. В разговоре они притворились журналисткой Ксений Собчак, снявшей фильм о Мохове, ее мужем режиссером Константином Богомоловым и оператором. Запись опубликована на YouTube.

Во время розыгрыша пранкеры сообщили Руслану, что стриминговый сервис Netflix предложил снять реалити-шоу, ведущими которого должны стать Мохов и Собчак. По их словам, в программе должны сниматься молодые девушки и парни, которые живут на участке скопинского маньяка и участвуют в различных конкурсах. В конце же останется только один.

«Жизнь в бункере. Шоу скопинского маньяка», — описали они концепцию вымышленной передачи. Жанр был определен как «смесь триллера и "Дома-2"». Пранкеры пообещали, что шоу будут показывать в США и других странах.

Руслан отметил, что реалити-шоу встретит «жесткое сопротивление со стороны властей», тем не менее высоко оценил идею и предложил свой вариант концепции реалити-шоу: «Можно устроить то же самое и в обратную сторону: его [Мохова] в подвал, а как криминальный мир над ним издевается. Всякие разные варианты можно делать».

Также менеджер скопинского маньяка сообщил, что Мохов с удовольствием поучаствует в интимных сценах с телеведущей. Сама Собчак, по словам пранкеров, ради американского кабельного телевидения готова на все.

Интервью с Моховым вышло на канале Собчак 22 марта. Блогерша утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». Часть зрителей посчитала, что ее интервью героизирует опасного преступника. В июне Собчак сообщила, что видеосервис Netflix выкупил ее фильм.

В 2000 году Виктор Мохов похитил и несколько лет насиловал двух несовершеннолетних девушек. Им удалось спастись спустя три с половиной года, передав на волю записку. 3 марта Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения.