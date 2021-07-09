Ведущая Первого канала рассказала о проблеме с получением льготы

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская рассказала о проблеме с получением льготы для многодетных семей. Подробностями истории она поделилась в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск которого опубликован на YouTube.

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Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина: Артема, Яну и Арсения. Телеведущей предоставляли бесплатную парковку. Однако в течение полугода она не может продлить льготу, так как ее статус многодетной матери был приостановлен.

По словам телеведущей, профильная организация не смогла объяснить причину отмены статуса и попросила предоставить документ, подтверждающий его. Однако у Барановской не нашлось нужной бумаги. «Никакого документа у меня нет, но у меня есть дети! Я хочу бесплатную парковку!», — привела телеведущая фразу из разговора. Она также отметила, что произошедшее довело ее до слез.

В феврале 2021 года Барановская показала убранство своего загородного дома на Рублевке. На тот момент телеведущая подготовила комнаты к празднованию китайского Нового года. В кадр попали просторный холл и гостиная, соединенная с кухней. Часть комнат была выполнена в белых и серых тонах.