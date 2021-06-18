Лондон отдаст пешеходам самую оживленную транспортную развязку

Власти Лондона планируют пространство Oxford Circus, где пересекаются две самые нагруженные торговые улицы города, отдать пешеходам. Для машин полностью перекроют несколько дорог, пишет Bloomberg.

Оживленная транспортная развязка Oxford Circus соединяет Оксфорд-стрит и Риджент-стрит на западе центрального региона столицы Великобритании Вест-Энда. Территорию, где очень много магазинов, преобразуют в две полукруглые пешеходные площади, разделенные проезжей частью.

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Уже этим летом в районе развязки закроют некоторые подъездные улицы. На площади появится больше тротуаров и лавочек, зеленые зоны. Для благоустройства территории Королевский институт британских архитекторов (Royal Institute of British Architects) объявит конкурс на лучший проект.

План сделать Oxford Circus пешеходной площадью обсуждался с 2018 года. Но местный совет Вестмистера отклонял предложение, так как считал неразумным лишать горожан транспортной артерии в этом месте. Мэрия все же настояла на преобразованиях, потому что развязка с высокими зданиями в стиле необарокко служит ловушкой для дыма. В 2022 году в Лондоне откроется новая линия железной дороги Crossrail, и Oxford Circus станет принимать дополнительно 60 миллионов пешеходов в год.

В мае 2021 года освободить центр столицы от машин решили и власти Парижа. Инициатива направлена на повышение экологичности столицы Франции и создание комфортного пространства для пеших и велосипедных прогулок.