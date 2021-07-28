Россиянам назвали самый действенный способ борьбы с курильщиками в подъезде

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов назвал россиянам самый действенный способ борьбы с курильщиками в подъезде. По его словам, это обращение в полицию, передает РИА Новости.

Он напомнил, что курение, в том числе вейпов, кальянов и электронных сигарет, запрещено в местах общего пользования. Ими, согласно статье 36 Жилищного кодекса России, являются лестничные площадки, лифты, чердаки, подвалы и иные помещения, в которых не проживают, но которыми пользуются жильцы.

«Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо обратиться в полицию. Доказательствами могут служить показания свидетелей, а также фотографии и видео, на которых зафиксирован факт курения в общественном месте», — пояснил Данилов.

Юрист предостерег от борьбы с курильщиками неправовыми методами, поскольку в этом случае можно самим получить административный штраф или даже уголовную ответственность. В случае действий в правовом поле с нарушителя взимается от 500 до 1500 рублей.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав России планирует ввести новые меры по борьбе с курением после глобального доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среди них производство стандартных и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фото о вреде курения, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсичных веществ, чтобы не вводить покупателя в заблуждение, а также запрет на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.

