Российским дачникам напомнили о неочевидном штрафе

Дерево на участке может принести ряд проблем российскому дачнику — в некоторых случаях спилить его можно лишь по согласованию с администрацией поселения, даже если оно угрожает жизни и здоровью, напомнил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду», — сказал эксперт, отметив, что в таком случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством.

В ряде случаев за спил деревьев на своем участке возможен неочевидный штраф, предупредил Петропольский. При этом если дерево, которое угрожает жизни и здоровью, например, упало на соседскую машину или дом, то владелец участка и в этом случае несет ответственность за то, что вовремя не обезопасил окружающих от дерева.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала о возможных штрафах для дачников, держащих на участке животных. По ее словам, дачникам не запрещено держать у себя кур, уток и мелкий скот, однако в случае использования их для получения прибыли владельца могут оштрафовать на крупную сумму. Юрист советует перед тем, как заниматься подобной деятельностью на дачном участке, всегда проверять целевое назначение земли.