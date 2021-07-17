Адвокат рассказала о возможных штрафах для держащих животных дачников

Адвокат Виктория Данильченко рассказала о возможных штрафах для дачников, держащих на участке животных. Об этом она заявила РИА Новости.

По ее словам, дачникам не запрещено держать у себя кур, уток и мелкий скот, однако в случае использования их для получения прибыли владельца могут оштрафовать на крупную сумму. Данильченко советует перед тем, как заниматься подобной деятельностью на дачном участке, всегда проверять целевое назначение земли по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), бумагами, подтверждающим право собственности, публичной кадастровой карте или через Росреестр.

В противном случае действия собственника земли могут быть квалифицированы как нецелевое использование участка. За это ему будет грозить наказание по статье 8.8 КоАП РФ со штрафом от 10 до 20 тысяч рублей и повышение ставки земельного налога до 1,5 процента вместо базовых 0,3 процента, объяснила эксперт.

Помимо этого, специалист добавила, что животные, находящиеся на дачном участке не должны тем или иным образом нарушать права соседей, например, неприятно пахнуть, издавать громкие звуки или разносить грязь. В случае невыполнения данных требований соседи могут обратиться в суд, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в МЧС России захотели разрешить владельцам дач сжигать мусор и разводить костры на участках. Ведомство разработало законодательный акт, по которому в правила противопожарного режима намерены внести изменения. В одном из пунктов было указано, что разводить огонь запрещается на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. «Слова "разводить костры" исключить», — отмечено в тексте проекта.