Россиянам посоветовали выгонять бывших супругов из квартиры с участковым

Адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди посоветовал россиянам выгонять бывших супругов из квартиры с представителями полиции, если жилье не является совместно нажитым имуществом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бывший муж — фактически посторонний для вас человек, и без вашего согласия он не может проживать и быть зарегистрированным в вашей квартире. После развода он обязан переехать в срок, установленный вами как собственником квартиры», — объяснил юрист. Он допустил, что в этом случае можно вызвать участкового или просто выгнать бывшего супруга, однако посоветовал постараться разрешить вопрос мирно.

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Если же мирные переговоры ни к чему не привели, а бывший супруг не хочет добровольно съезжать или выписываться, Харди выписать и выселить его через суд, признав его утратившим право пользования квартирой.

При этом в некоторых случаях по решению суда экс-супруг может прожить еще некоторое время в вашем жилище, если ему некуда съехать или нет средств на аренду. Однако, если он ведет себя агрессивно, употребляет алкоголь, принимает запрещенные вещества, то это необходимо указать в исковом заявлении, «чтобы не было варианта с проживанием его в вашей квартире, пока он не найдет себе жилье», пояснил специалист.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал о законопроекте, направленном на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы при этом не создавались препятствия для комфортного проживания остальных граждан. Согласно документу, собственник помещения будет обязан возместить пострадавшей стороне весь ущерб, причиненный арендаторами по принципу солидарной ответственности.