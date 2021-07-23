Россиян предупредили о «прощании» с дешевой ипотекой

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил граждан о возможном «прощании» с дешевой ипотекой из-за повышения ключевой ставки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Титова.

По словам чиновника, повышение Центробанком ключевой ставки в ближайшие пару месяцев спровоцирует увеличение ставок по депозитам и кредитам. В итоге ипотека подорожает.

«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой», — объяснил Титов. Он отметил закономерность, когда повышение ставки провоцирует снижение спроса и повышение издержек.

О резком повышении ключевой ставки на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых — ранее сообщил Центробанк. Регулятор объяснил решение ситуацией в российской экономике, которая во втором квартале 2021 года достигла допандемического уровня. Вскоре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предположила, что июльское повышение ставки может стать последним.