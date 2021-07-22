Россияне резко увеличили траты на зарубежную недвижимость

Траты российских инвесторов на покупку зарубежной недвижимости в 2020 году выросли более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование международного брокера Tranio.

В 2020 году россияне тратили на приобретение жилья за границей в среднем 620 тысяч евро, тогда как годом ранее эти покупки обходились в 300 тысяч евро.

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Самый большой бюджет требуется для покупки недвижимости в Австрии (средний чек достигает трех миллионов евро), Германии (1,89 миллиона евро), США и на Мальте (по полтора миллиона евро).

Самая доступная недвижимость для инвестиций находится в Болгарии (средний чек составляет 180 тысяч евро), Таиланде (200 тысяч долларов), Финляндии и Черногории (по 230 тысяч долларов).

Чаще всего россияне покупают жилье за границей, чтобы получить гражданство или вид на жительство, подтвердили 48 процентов опрошенных. Также зарубежная недвижимость поможет сохранить и преумножить капитал и обезопасит от экономических и политических рисков, уверены инвесторы.

Несмотря на рост среднего чека, спрос и активность российских покупателей на зарубежном рынке недвижимости упали в 2020 году. В первую очередь пострадали граждане с небольшим бюджетом, тогда как крупные инвесторы продолжают вкладывать средства в прежних объемах.

В конце июля появилась информация, что самая дешевая квартира на берегу моря в Испании обойдется всего в 3,6 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести квартиру-студию площадью 32,3 квадратных метра в 300 метрах от центрального пляжа Плайя-дель-Кура города Торревьеха.