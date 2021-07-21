Названа цена самой дешевой квартиры у моря в Испании

Самая дешевая квартира у Средиземного моря в Испании продается за 3,6 миллиона рублей, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

По данным экспертов, в шаговой доступности от моря в Испании экспонируется 439 вторичных объектов недвижимости. Основной объем предложения сосредоточен в городе Торревьеха — 296 лотов.

Материалы по теме Интимный берег Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?

Самый доступный объект на вторичном рынке в этом городе на данный момент стоит 39,9 тысячи евро (около 3,6 миллиона рублей). Этот бюджет позволит приобрести квартиру-студию. Ее площадь — 32,3 квадратного метра. Объект расположен в 300 метрах от центрального пляжа Плайя-дель-Кура.

Приобрести полноценную однокомнатную квартиру в шаговой доступности от моря (до 500 метров) можно по цене от 44,9 тысячи евро (3,97 миллиона рублей). Такой бюджет позволит купить объект площадью 51 квадратный метр, который также располагается в Торревьехе, в непосредственной близости от пляжа Асекьон.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра квартир с качественным ремонтом в Испании к лету 2021 года составила 1,7 тысячи евро (146 тысяч рублей), но есть способ купить жилье в стране с большой скидкой. По данным специалистов, куда дешевле квартиры без ремонта. Разница в цене между жильем с хорошей отделкой и без нее составляет примерно 25 процентов. Так, «квадрат» неотремонтированной квартиры обойдется в среднем в 1,28 тысячи евро (110 тысяч рублей).