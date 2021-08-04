На участвовавшего в сделках с жильем Баталова нотариуса завели уголовное дело

Прокуратура Москвы завела уголовное дело на нотариуса, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью семьи покойного актера Алексея Баталова. Его подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проверили действия юриста — он составил договоры пожизненного содержания с иждивением, согласно которым к актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу юристу Михаилу Цивину перешло право собственности на квартиру в 1-м Самотечном переулке, а также на долю в квартире на улице Серафимовича и на нежилое помещение.

В итоге в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

О предполагаемом хищении недвижимости в сентябре 2020 года рассказала вдова Баталова Гитана Леонтенко. Женщина заявил, что Дрожжина и Цивин подложили ей на подпись документы и получили доступ к банковскому счету наследников. Вскоре супругов задержали и предъявили им обвинения в мошенничестве. После череды разбирательств замоскворецкий районный суд столицы признал недействительными подписанные договоры.