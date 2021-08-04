Среда обитания
 
Последние новости
Отказавшегося везти россиянина с ДЦП из списка Forbes водителя уволили
В Белоруссии историческую усадьбу продадут почти за 30 рублей
Раскрыты причины счастья Маска
Полиция задержала напавшего на 15-летнюю москвичку извращенца 
Россиянина обвинили в избиении пасынка проводом от чайника
В США помиловали угрожавшую оружием активистам BLM семейную пару
Путин поздравил синхронисток с золотом Олимпиады в Токио
Глава Tencent резко обеднел после сравнения компании с опиумом
Россиян предупредили об опасности WhatsApp
Названы сроки пуска «уничтожающей США» российской ракеты
Новости партнеров
Прослушать новость

На участвовавшего в сделках с жильем Баталова нотариуса завели уголовное дело

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Москвы завела уголовное дело на нотариуса, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью семьи покойного актера Алексея Баталова. Его подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проверили действия юриста — он составил договоры пожизненного содержания с иждивением, согласно которым к актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу юристу Михаилу Цивину перешло право собственности на квартиру в 1-м Самотечном переулке, а также на долю в квартире на улице Серафимовича и на нежилое помещение.

В итоге в отношении нотариуса возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

О предполагаемом хищении недвижимости в сентябре 2020 года рассказала вдова Баталова Гитана Леонтенко. Женщина заявил, что Дрожжина и Цивин подложили ей на подпись документы и получили доступ к банковскому счету наследников. Вскоре супругов задержали и предъявили им обвинения в мошенничестве. После череды разбирательств замоскворецкий районный суд столицы признал недействительными подписанные договоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вдова Баталова рассказала о жалости к Дрожжиной
Мирное разрешение конфликта вокруг квартир семьи Баталова признали невозможным
Недвижимость Баталова арестовали
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:07 1 мая

Точка притяжения.

Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?
05:3531 июля

Квартиру арестованного Хованского выставили на продажу за 45 миллионов рублей

20:0030 июля

Приближение катастрофы обострило конфликт человека с дикой природой

19:3530 июля

Для обманутых дольщиков попросили еще 60 миллиардов рублей

Среда обитания00:0726 апреля

Их не остановить

Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?
18:5530 июля

В Лондоне нашли суперузкий дом

18:1430 июля

Добычу воды для Крыма под Азовским морем назвали бессмысленной

17:3430 июля

В России зафиксировали рекордное падение ставки по ипотеке

Среда обитания00:01 9 апреля

«Тут все разваливается»

Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании
16:3930 июля

Дно Азовского моря пробурят ради Крыма

15:4230 июля

Британец развел возле дома личные джунгли

15:0030 июля

В Москве пообещали скидки на квартиры

Россия
Голуби начали замертво падать с деревьев в Москве
«Это слишком жестко для ребенка»
Последние пионеры СССР — о крахе страны и ее идеологии
Описаны травмы пострадавших в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве
«Если капельница кончится — Костя умрет»
Этого малыша спасет только внутривенное питание. Нужна наша помощь
«Единая Россия» и Минпросвещения займутся капремонтом школ
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«Роснефть» назвала победителей смотра-конкурса «Лучший по профессии»
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Европа решила собрать денег с российских металлургов
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
На Восточном экономическом форуме обсудят новое инвестиционное пространство
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Эксперт заявила о необходимости долгосрочных мер для решения «борщевого» вопроса
Все материалы
Силовые структуры
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Гневная записка соседа о шумных детях разделила интернет на два лагеря
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Собчак назвала способ попасть в любую европейскую страну
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам назвали способ вычислить подделки в интернет-магазинах
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
В WhatsApp появилась новая функция
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
Российский самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа гидросистемы
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Россиянка побывала в Крыму спустя 30 лет и рассказала об изменениях на курорте
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
Россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму и назвал самый выгодный курорт
Пострадавший в смертельном ДТП с автобусом в Турции россиянин описал случившееся
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Диетолог рассказала о правильном способе есть шоколад
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Семья вернулась из поездки и нашла в доме 22 смертельно ядовитых кобры
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Не умевший плавать мужчина попытался спасти утопающую и погиб
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых
Все материалы
Российские электрокары можно будет купить со скидкой
Королевская битва: Land Cruiser 300 бросает вызов предшественнику
Видео: LC 300 во внедорожной версии против 200-ки
Раскрыта стоимость обновленной Lada Niva Bronto
Мощный кроссовер за 3 миллиона: Tugella vs Tiguan
Битва китайского фрешмена против немецкой суперзвезды
Стало известно, насколько подорожали автомобили в России за полгода
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
В Кувейте загорелась крупнейшая в мире свалка автомобильных шин
Все материалы
Среда обитания
В России предложили прикрыть посуточную аренду квартир
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
На Байкале построят курорт за 60 миллиардов рублей
Российским регионам раздадут миллиарды рублей на борьбу с загрязнением воздуха
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Раскрыты данные о просроченной ипотеке россиян
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Во Владивостоке состоялось открытие выставки «Доктор души Август»
Рэпер из Бурятии подписал контракт с американским лейблом
Все материалы