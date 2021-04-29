Вдова Баталова рассказала о жалости к Дрожжиной

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала решение суда, согласно которому договоры пожизненного содержания с иждивением, подписанные между ней и актрисой Натальей Дрожжиной, признали недействительными. Свою позицию Леонтенко озвучила в программе «Пусть говорят», выпуск которой опубликован на сайте Первого канала.

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Вдова Баталова поделилась эмоциями после по суда. Она отметила, что испытывает жалость к Дрожжиной, как к «человеческому созданию», однако не желает с ней встречаться. По словам Леонтенко, целью разбирательств было вернуть имущество, которое принадлежит ей и дочери. Она также посоветовала Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину после случившегося обратиться к духовнику.

Леонтенко поблагодарила суд за работу и рассказала о дальнейших планах дочери Марии. «Я спокойно буду умирать, зная, что Машке все вернулось, и она будет сидеть писать сказки, зарабатывать свои деньги тем, чему ее научил и Алеша, и институт, и студия. Я в этом буду счастлива», — пояснила женщина.

Решение по поводу наследства актера 28 апреля вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Проверка установила, что Леонтенко подписала с Дрожжиной договоры пожизненного содержания «под влиянием обмана». В итоге суд признал, что Дрожжина обманным путем получила в собственность квартиру, нежилое помещение, и долю в другой квартире.