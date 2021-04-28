Сделки с недвижимостью Баталова признали недействительными

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные вдовой актера Алексея Баталова Гитаной Леонтенко с актрисой Натальей Дрожжиной. Проверка установила, что вдова актера во время заключения сделок находилась «под влиянием обмана». Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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Договоры пожизненного содержания касались недвижимости, которая принадлежит дочери актера Марии Баталовой. Суд признал, что Дрожжина обманным путем приобрела право собственности на квартиру площадью более 54 квадратных метров, расположенную в 1-м Самотечном переулке, а также на долю в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с недвижимостью Баталова. По данным следствия, вдова и дочь актера лишились недвижимости, включая квартиру в центре Москвы, и крупной денежной суммы.

Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении наследства в сентябре 2020 года, обвинив в произошедшем Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина. Леонтенко отметила, что супруги нечестно получили доверенность на распоряжение имуществом. Вскоре Дрожжину и Цивина задержали и предъявили обвинении в мошенничестве. Несколько месяцев спустя актриса рассказала, что вдова Баталова сама попросила подписать договор ренты, чтобы наследство не досталось дочери Баталова от первого брака.