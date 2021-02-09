Дрожжина не смогла с первой попытки вернуть квартиры семье Баталова

Актриса Наталья Дрожжина, которую вместе с супругом юристом Михаилом Цивиным обвиняют в мошенничестве с имуществом покойного советского актера Алексея Баталова, не смогла с первой попытки вернуть его родственникам квартиры. Защищающая интересы наследников адвокат заявила о несогласии с иском. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дрожжина планировала через суд расторгнуть с дочерью актера Марией Баталовой договор пожизненной ренты и вернуть ей три объекта недвижимости. Однако наследники не согласились с исковыми требованиями. Решение подтвердила правозащитница Юлия Антонова. По словам адвоката, расторгнуть можно только тот договор, который заключался в законном порядке. Вопрос будет решаться на следующем заседании суда, которое назначено на третье марта.

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«В случае с Баталовыми все три договора ренты были заключены с нарушением правопорядка. Нотариус Дмитрий Бублий на сделку не выезжал. Доказательства этому находятся в уголовном деле. То, что он не приезжал, подтверждают Гитана Аркадьевна, Мария Баталова, несколько свидетелей. До августа прошлого года Баталовы вообще не знали, что с ними заключены договоры ренты», — заявила Антонова.

Сложившуюся ситуацию агентству городских новостей «Москва» прокомментировали в столичной прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что в отношении Дрожжиной возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов также отправили в Замоскворецкий суд иск о признании договоров пожизненного содержания недействительными.

Дрожжина подала в суд на дочь Баталова в январе 2021 года. Она планировала расторгнуть договор в «принудительном порядке». Тогда адвокат супругов Анатолий Кучерена пояснил, что актриса решила действовать через суд, так как уже два раза хотела вернуть наследникам Баталова имущество, но те не пошли ей навстречу.

О предполагаемом хищении квартир стало известно от вдовы Баталова Гитаны Леонтенко в сентябре 2020 года. Женщина заявила, что Дрожжина и Цивин обманом получили право распоряжаться имуществом наследников, включая долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера, две квартиры, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, а также лежавшие на счету денежные средства. Вскоре семейную пару задержали и предъявили обвинение в мошенничестве.

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