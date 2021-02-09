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Сделки с недвижимостью Баталова потребовали аннулировать

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Наталья Дрожжина
Наталья Дрожжина
Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости

Прокуратура Москвы потребовала признать недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные вдовой актера Алексея Баталова Гитаной Леонтенко с актрисой Натальей Дрожжиной. Соответствующий иск правоохранители направили в суд, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прокуратура действует в интересах дочери покойного артиста. Также в иске содержится пункт о применении последствий недействительности указанных сделок. «Установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери — Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением», — заявили правоохранители по итогам проверки информации о нарушении прав Баталовой в результате неправомерных действий Дрожжиной.

Ранее стало известно, что Дрожжина не смогла с первой попытки вернуть родственникам Баталова квартиры. Она планировала через суд расторгнуть с дочерью актера договор пожизненной ренты и вернуть ей три объекта недвижимости. Однако наследники не согласились с исковыми требованиями. По словам адвоката, расторгнуть можно только тот договор, который заключался в законном порядке.

В январе суд арестовал квартиры и мастерскую Баталова в Москве по делу об афере с имуществом. Обеспечительные меры наложены на элитную квартиру в доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича.

Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении наследства в сентябре 2020 года и обвинила в произошедшем Дрожжину и ее супруга юриста Михаила Цивина. По словам женщины, супруги подложили ей на подпись документы и получили доступ к банковскому счету наследников. Спустя месяц пару задержали и предъявили обвинение в мошенничестве.

Предыстория: Дрожжина не смогла с первой попытки вернуть квартиры семье Баталова
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