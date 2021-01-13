Дрожжина подала в суд на дочь Баталова

Актриса Наталья Дрожжина, которую вместе с супругом юристом Михаилом Цивиным обвиняют в мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова, подала в суд на его дочь Марию. По словам адвоката семейной пары Анатолия Кучерены, таким способом Дрожжина хочет расторгнуть договор пожизненной ренты и вернуть наследникам актера недвижимость. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Кучерена отметил, что Дрожжина хочет вернуть «в принудительном порядке» три объекта недвижимости — долю в квартире, мастерскую актера и еще одну квартиру. Артистка решила действовать через суд, так как наследники Баталова не идут ей навстречу, а следователь не снимает с супругов арест. По словам артистки, она два раза хотела расторгнуть с ними договор, но те не ответили на предложение.

Ситуацию с судебным иском прокомментировала и адвокат Баталовых Юлия Антонова. Правозащитница подчеркнула необходимость не расторгать договор, а признать его недействительным, так как дочь Баталова не знала о подписании документов. «Последствия юридически одинаковы, но есть разница. Если добровольно расторгают договор, то убытков вроде как ни у кого нет, а если признают его недействительным, то виновная сторона должна выплатить вред и издержки, которые причинила», — пояснила Антонова. Однако, как заявил Кучерена, Дрожжина и Цивин провели экспертизу, которая доказала, что в договоре стоит подпись супруги Баталова.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко рассказала о предполагаемом хищении наследства в сентябре 2020 года и обвинила в произошедшем Дрожжину и Цивина. По словам женщины, супруги подложили ей на подпись документы и получили доступ к банковскому счету наследников. Спустя месяц пару задержали и предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом Баталова, однако вскоре суд отказал в аресте и обязал супругов являться по вызову следователя. Тогда Дрожжина и Цивин заявили о готовности добровольно вернуть имущество, но не смогли это сделать, так как на него был наложен арест.

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