У Цивина и Дрожжиной изъяли архив Баталова

Следственный комитет (СК) изъял у актрисы Наталии Дрожжиной и ее супруга, юриста Михаила Цивина, документы из архива актера Алексея Баталова. Об этом рассказал адвокат семьи Баталовых Павел Астахов, передает ТАСС.

Как рассказал Астахов, в ходе обыска был изъят объемный массив документов из архивов Баталова, упакованных в пять больших полиэтиленовых пакетов. «Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны. Подобных рукописей в архиве Баталова было много», — отметил адвокат. Также следователем был обнаружен ключ с биркой «Ключ от сейфа в квартире Маши Баталовой».

По мнению правозащитника, изъятые документы могут говорить и о других эпизодах мошенничества Цивина и Дрожжиной.

Ранее Наталия Дрожжина и Михаил Цивин захотели вернуть квартиры семьи покойного актера Алексея Баталова. Заявление было сделано после задержания супругов по подозрению в хищении имущества в конце октября 2020 года. Тогда суд отказал в аресте Дрожжиной и Цивина, но обязал их являться по вызову следователя и суда, запретил им без разрешения следователя общаться с фигурантами дела и покидать район проживания.

Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении квартир в минувшем сентябре. Она и ее дочь обвинили в мошенничестве Дрожжину и Цивина — они, согласно утверждениям пострадавших, обманом заполучили долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера, две квартиры, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, а также лежавшие на счету денежные средства.