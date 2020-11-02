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Российский актер раскрыл схему «бизнеса» Дрожжиной и Цивина

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Фото: РИА Новости

Российский актер Александр Шпагин раскрыл схему «бизнеса», организованного актрисой Наталией Дрожжиной и ее супругом юристом Михаилом Цивиным. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Шпагина, Дрожжина и Цивин придумали схему в начале 1990-х. Супруги выбирали пожилых актеров, начинали им помогать, «обеспечивать уход» и брали в ренту их квартиры. Актер рассказал, что одной из первых «фигуранток» в деле Дрожжиной и Цивина стала советская актриса Лидия Смирнова, квартиру которой в итоге получили супруги. «Они точечно работали, действительно входили в доверие, но это доверие было хорошее. После чего им оставляли квартиры», — сказал Шпагин в эфире программы.

В беседе также принял участие театральный режиссер Юрий Шерлинг — друг семьи актера Алексея Баталова. Он подтвердил слова о том, что у Дрожжиной и Цивина была «база данных на уходящих актеров», а в собственности у актрисы находилось 18 квартир, приобретенных по упомянутой схеме. Однако генеральный продюсер фестиваля Алексея Баталова «Журавли» Ольга Дунаева отметила, что информация о 18 квартирах — «только слова», которые требуют проверки.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко рассказала о предполагаемом хищении имущества семьи в сентябре 2020 года. Она вместе со своей дочерью обвинила в мошенничестве Дрожжину и Цивина, которые, по словам женщины, обманным путем получили квартиры и лежавшие на счету денежные средства. Спустя месяц супругов задержали и предъявили обвинение, однако суд отказал в аресте. Через несколько дней адвокат Дрожжиной и Цивина рассказал об их желании вернуть квартиры семье Баталова и заявил, что передачу объектов затягивает вдова актера.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.

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