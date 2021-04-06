Мирное разрешение конфликта вокруг квартир семьи Баталова признали невозможным

Мирное урегулирование имущественного конфликта между юристом Михаилом Цивиным, актрисой Натальей Дрожжиной и семьей советского и российского актера Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, невозможно. Об этом заявила «Комсомольской правде» Татьяна Киреенко, представитель дочери артиста Марии Баталовой.

«К сожалению, при возбуждении уголовного дела мировое соглашение не предусмотрено законодательством», — признала Киреенко. Она отметила, что мировое соглашение можно было заключить на определенном этапе разбирательств, «но этот этап пройден безвозвратно». Вдова Баталова Гитана Леонтенко, по словам представителя семьи, изначально хотела разрешить спор вокруг имущества мирным путем, но «Цивин не шел на контакт».

«Еще в сентябре, когда возбудили уголовное дело, Цивин и Дрожжина отказывались от мирового соглашения, — подчеркнула Киреенко. — Они как питбули вцепились в эти квартиры. А теперь как баржа с утюгами идут ко дну».

Речь идет о квартирах семьи Баталова, предположительно, незаконно переданных в собственность Наталье Дрожжиной. О предполагаемом мошенничестве с недвижимостью и другим имуществом семьи стало известно в сентябре 2020-го. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), лежавших на счету.

26 октября Дрожжину и Цивина задержали, им было предъявлено обвинение в мошенничестве, но суд отказался арестовывать пару. Супругам грозит тюремный срок.

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