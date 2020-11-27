Обвиняемая в хищении квартир Дрожжина присвоила себе звание заслуженной артистки

Актриса Наталья Дрожжина присвоила себе звание заслуженной артистки и солгала о работе проректором в Академии управления МВД России. Об этом сообщает Пятый канал.

Обвиняемая в хищении квартир актера Алексея Баталова Дрожжина использовала звания для махинаций с недвижимостью других звезд. Предполагается, что в этом ей помогал муж Михаил Цивин, который работает юристом.

Бывшая сотрудница Академии управления МВД России Елена Кравцова рассказала, что Дрожжина никогда не работала в этом вузе. Она вместе с мужем появлялась на различных мероприятиях, которые проходили в учреждении, однако не имела там никаких должностей и званий.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко рассказала о предполагаемом хищении имущества семьи в сентябре 2020 года, обвинив в этом Дрожжину и Цивина. По словам Леонтенко, супруги обманным путем получили квартиры и лежавшие на счету денежные средства. Спустя месяц пару задержали и предъявили обвинение, однако суд отказал в аресте. Через несколько дней адвокат Дрожжиной и Цивина рассказал об их желании вернуть квартиры семье Баталова и заявил, что передачу объектов затягивает вдова актера. Однако вскоре адвокат супруги и дочери артиста отметил, что Дрожжина и Цивин не могут вернуть имущество добровольно, так как на него наложен арест.