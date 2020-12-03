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Цивин раскрыл планы использования дачи Баталова

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Михаил Цивин
Михаил Цивин
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Юрист Михаил Цивин, супруг российской артистки Наталии Дрожжиной, планировал создать дом ветеранов кино на базе подмосковной дачи актера Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году. Об этом в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» сообщил специальный корреспондент «России 24» Александр Лукьянов. Запись передачи опубликована в аккаунте телеканала «Россия 1» на YouTube.

«Михаил Цивин рассказал мне, что к нему часто обращались соседи с просьбой помочь престарелым родственникам. И вообще эта семья часто занималась помощью престарелым людям. И самое интересное — на месте дачи Баталова они планировали создать частный дом престарелых — на 30-40 человек», — раскрыл детали разговора журналист.

В эфире был прослушан фрагмент беседы Лукьянова с Цивиным. «Она (Гитана Леонтенко, супруга актера Алексея Баталова, — прим. «Ленты.ру»), когда поручила мне продать эту дачу, я поинтересовался рынком, у меня есть знакомые риелторы, понял — сейчас очень невыгодная ситуация, цены падают каждый день. Я сказал — никакого смысла в этом нет, я не советую вам продавать», — заявил Цивин.

По его словам, он предложил использовать дачу иным образом — организовать в ней дом ветеранов кино имени Баталова. «Вот такое построим здание на 40 комнат, с медицинским кабинетом, гаражом для двух автомобилей, — пояснил Цивин. — Это как дом престарелых, как был на Кутузовском проспекте дом ветеранов кино. Кстати, Баталов тоже принимал участие в его создании. Очень неплохое было заведение. Дрожжина 15 лет патронировала его. Сегодня об этом никто не вспоминает».

В середине сентября 2020 года стало известно о предполагаемом мошенничестве с квартирами и другим имуществом семьи Баталова. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), лежавших на счету.

26 октября Дрожжину и Цивина задержали, им было предъявлено обвинение в мошенничестве, но суд пока отказался арестовывать пару. Супругам грозит тюремный срок.

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