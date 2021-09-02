Россиянам раскрыли способ защитить жилье от мошенников

Адвокат Сухов посоветовал раз в год брать выписку из ЕГРН для защиты жилья от мошенников

Адвокат Олег Сухов заявил, что в последнее время участились случаи завладения мошенниками недвижимости. Одна из схем злоумышленников связана с подделкой паспорта, подлинность которого не всегда возможно проверить, сообщает «Прайм».

Сухов объяснил, что нотариусы не всегда владеют нужной техникой для проверки подлинности удостоверения личности, поэтому аферисты используют украденные паспорта или документы с вклеенными фотографиями. Чтобы защитить жилье, не стоит никому доверять паспорт и его данные. При потере или краже документа необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

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Эксперт раскрыл и другой способ, который поможет сохранить недвижимость. Адвокат напомнил, что любое жилье подлежит обязательной государственной регистрации. Пока россиянин указан в реестре ЕГРН как правообладатель, то его имуществу ничто не угрожает. Однако если владелец — другой лицо, то мошенники «украли» ваше жилье. Сухов посоветовал раз в год брать выписку из реестра, чтобы обезопасить свою недвижимость.

Кроме того, не следует оставлять жилье без присмотра, поскольку в такой ситуации его проще продать. Нередко мошенники арендуют недвижимость на длительный срок, после чего оформляют документы, словно они являются собственниками, и продают квартиру. «Так что, если вы сдаете свою квартиру, каждый месяц в нее обязательно следует наведываться», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам назвали признаки опасного жилья в Сочи. Так, по словам специалистов, рассматривая объект, в первую очередь необходимо смотреть не на его стоимость, а на документы.