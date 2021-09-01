Названы две главные ошибки при оформлении ипотеки

Независимый аналитик рынка недвижимости, блогер Дмитрий Маслов рассказал, какие ошибки допускают россияне при оформлении ипотеки. Одной из них является выбор кредитования без первоначального взноса, рассказал эксперт в интервью с «Российской газетой».

По мнению Маслова, также следует отказаться от потребительского кредитования, которое обеспечивает первоначальный взнос. Аналитик объяснил, что выбор такой ипотеки является второй главной ошибкой россиян, поскольку она грозит неконтролируемыми затратами.

Эксперт призвал оформлять ипотеку, поскольку она более выгодна, чем аренда жилья, при быстро увеличивающейся стоимости на недвижимость.

«Разумеется, здесь не берутся в расчет личные мотивы человека. Для людей, которым важна мобильность, лучше аренда; для остальных — лучше кредитная квартира, зато своя», — заявил Маслов.

Блогер добавил, что банки не сомневаются в возможностях заемщика справляться с кредитной нагрузкой, если сумма платежей по всем кредитам составляет не более 50 процентов дохода. При этом чем выше первоначальный взнос по ипотеке, тем меньше рискует банк, сотрудничая с клиентом.

Ранее стало известно, что Сбербанк начнет выдавать ипотеку россиянам с 18 лет. До этого оформить ипотечный кредит могли только граждане в возрасте от 21 года.