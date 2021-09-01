Названы города с самой быстро дорожающей вторичкой

Консультанты по недвижимости: «вторичка» быстрее всего дорожает в Сочи, Братске и Улан-Удэ

Специалисты консалтинговой группы SRG назвали российские города, в которых быстрее всего подорожало вторичное жилье. В основу анализа лег средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир. Статистику приводит РИА Новости.

По данным экспертов, за последние три года быстрее всего выросли цены на «вторичку» в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ.

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В Сочи средний платеж за «однушку» (на 15 лет с первоначальныи взносом в размере 30 процентов) за этот период вырос на 96,24 процента и составил 46,1 тысячи рублей. В Новороссийске платеж увеличился на 66,5 процента — до 27,3 тысячи рублей, в Братске — на 49,52 процента (до 11,4 тысячи рублей), в Нижнекамске — на 44,15 процента (до 12,1 тысячи рублей) и в Улан-Удэ — на 40,12 процента (до 15,6 тысячи рублей).

При этом, за последние три года ипотека стала выгоднее в Саранске — там средний платеж уменьшился на 1,97 процента до 12 тысяч рублей, в Комсомольске-на-Амуре (минус 2,19 процента до 9,6 тысяч рублей), а также в Таганроге, Нижнем Тагиле, в Рыбинске и в Орске.

В Москве средний месячный платеж увеличился на 24,59 процента и составил 64,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 28,32 процента, до 38,3 тысячи рублей.

Ранее аналитики «Мира квартир» назвали города с самым дешевым малометражным жильем. Эксперты сравнивали стоимость малометражного жилья в 70 городах России. Данный сегмент недвижимости, по сведениям «Мира квартир», с августа 2020 года подорожал в среднем на 20,6 процента.