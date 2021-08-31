Названы города с самыми подорожавшими маленькими квартирами

Составлен рейтинг городов России по увеличению цен на малогабаритные квартиры за последние 12 месяцев. Аналитику собрали специалисты портала «Мира квартир», отметив варианты с самыми дешевыми студиями и однокомнатным жильем. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты сравнивали стоимость малометражного жилья в 70 городах России. Данный сегмент недвижимости, по сведениям «Мира квартир», с августа 2020 года подорожал в среднем на 20,6 процента. В исследование включили все квартиры площадью до 32 квадратных метров, кроме элитных.

Беспрецедентный рост цен зафиксирован в Сочи, где малогабаритные квартиры и студии подорожали на 78,3 процента. На втором месте Севастополь с приростом в стоимости на 43,9 процента, далее идут Калининград (+39 процентов), Санкт-Петербург (+30,2 процента) и Симферополь (+29,9 процента).

«Сочинский феномен объясняется вступившим в силу мораторием на строительство многоквартирных домов, который объявлен в связи с разработкой нового генплана города. Дефицит новостроек перенаправил поток покупателей на регулярный рынок, последний же немедленно отреагировал повышением стоимости. Впрочем, цены в Сочи начали расти еще с начала пандемии, когда российские отпускники остались без заграничных поездок и стали присматривать курортное жилье на родине. Похожий процесс, особенно сейчас, на пике сезона, отмечается и в других городах — лидерах подорожания», — пояснил генеральный директор компании Павел Луценко.

Подешевели маленькие квартиры в шести городах из 70. Стало доступнее (по сравнению со значениями в августе 2020-го) жилье в Нижнем Тагиле (–3,4 процента), Новокузнецке (–2,7 процента), Тольятти (–2,4 процента). В Саранске снижение цен на компактные квартиры составило два процента, в Рязани —1,8 процента, а в Саратове — 1,5 процента.

Самые низкие цены на малометражные квартиры по абсолютному значению аналитики заметили в Нижнем Тагиле, Магнитогорске и Кургане. Чтобы обзавестись в указанных городах жильем небольшой площади, будет достаточно 1,2-1,3 миллиона рублей. В Москве подобные квартиры выйдут в шесть раз дороже (около 7,69 миллиона рублей), в Сочи средний ценник установился на уровне 6,25 миллиона рублей. Рост стоимости недвижимости на вторичном рынке косвенным образом простимулировала программа льготной ипотеки, отмечают аналитики. Население искало наиболее доступные варианты и выбирало для покупки компактное жилье.

Ранее специалисты ЦИАН перечислили места в Москве, где с начала 2021 года зафиксирован наиболее заметный рост цен на новое жилье. В список попал Беговой район, с подорожанием квадратного метра в новостройке на 74 процента, Нагатинский район (плюс 49 процентов), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47 процентов).