Проклова рассказала о строительстве дома в Сочи

Советская и российская актриса Елена Проклова, оскандалившаяся после истории о домогательствах со стороны известного актера, рассказала, как продвигается строительство дома в Сочи. Параллельно с ремонтом она ухаживает за растениями. Подробностями актриса поделилась в интервью изданию «Комсомольская правда».

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Актриса вместе с бывшим супругом Андреем Тришиным строит дом в микрорайоне Хоста. Во время ремонта она проживает в квартире в 500 метрах от моря. Владение находится на горе, до моря от него нужно пройти три километра. Проклова бывает там наездами, во время которых по 10-12 часов ухаживает за участком.

«В четыре утра просыпаюсь и жду, когда поеду в горы: играть в стройку и растить сад. Это такое же волшебное ощущение, как в детстве. Я всю жизнь просыпалась очень рано и не могла дождаться, когда выйдут во двор мои друзья, и мы будем строить домики, играть в магазин, в дочки-матери», — рассказала актриса.

Проклова также ответила на вопрос, кто финансово обеспечивает строительство. Все денежные расходы лежат на актрисе, однако Тришин занимается процессом строительства. «Если бы не Андрей, этого дома не было бы», — отметила Проклова.

Ранее актриса показала свою сочинскую квартиру, которая состоит из четырех «однушек» на одном этаже. Жилье площадью 120 квадратных метров расположено в новостройке на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской. Недвижимость обошлась актрисе в 15 миллионов рублей.