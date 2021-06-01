Советская и российская актриса Елена Проклова раскрыла подробности домогательств со стороны известного актера, когда ей было 15 лет. Она поделилась воспоминаниями в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», выпуск которой опубликован на YouTube.

В студии Андрея Малахова Проклова детально вспомнила сцену репетиции басни на лужайке вместе с звездой отечественного кинематографа. Она отметила, что тогда знаменитый актер готовил ее к поступлению в Школу-студию МХАТ. Кроме того, они вместе снимали финал киноленты, в котором юная Проклова по сюжету признавалась мужчине в любви.

«В какой-то момент я почувствовала его руки у себя на груди. Дыхание в ухо. Я просто онемела. Сказала: "Что вы делаете?" Он ответил: "Ты меня слушай, читай, читай эту басню". А я не могу», — поведала 67-летняя Проклова.

По ее словам, тот актер сказал ей, что она должна не только учиться быть артисткой, но и стать женщиной. Проклова подчеркнула, что не могла сопротивляться этому мужчине, так как считала его своим кумиром.

«Во мне боролись два чувства. Отвращение и невозможность этому человеку прекословить, потому что он лучший», — заявила актриса. Она не раскрыла имя своего преследователя.

В апреле текущего года Елена Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте к ней приставал некий известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этого человека уже нет в живых. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, поскольку в то время актриса снималась с ним в одном фильме.