Культура
 
Последние новости
В США заявили о заочной победе Путина над Байденом
Главу Меджлиса крымских татар заочно приговорили к шести годам колонии
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
Зеленский назвал сроки возможного «российского блицкрига» на Украину
Российский Ан-124 «Руслан» отработал полет с «одним отказывающим двигателем»
Российским водителям назвали не грозящее штрафом нарушение
Жители трех городов России бросились скупать квартиры в Крыму
Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу
Пенсионный фонд выиграл суд против Максима Галкина
Новости партнеров
Прослушать новость

Проклова раскрыла подробности домогательств со стороны известного актера

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @elproklova

Советская и российская актриса Елена Проклова раскрыла подробности домогательств со стороны известного актера, когда ей было 15 лет. Она поделилась воспоминаниями в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», выпуск которой опубликован на YouTube.

В студии Андрея Малахова Проклова детально вспомнила сцену репетиции басни на лужайке вместе с звездой отечественного кинематографа. Она отметила, что тогда знаменитый актер готовил ее к поступлению в Школу-студию МХАТ. Кроме того, они вместе снимали финал киноленты, в котором юная Проклова по сюжету признавалась мужчине в любви.

«В какой-то момент я почувствовала его руки у себя на груди. Дыхание в ухо. Я просто онемела. Сказала: "Что вы делаете?" Он ответил: "Ты меня слушай, читай, читай эту басню". А я не могу», — поведала 67-летняя Проклова.

По ее словам, тот актер сказал ей, что она должна не только учиться быть артисткой, но и стать женщиной. Проклова подчеркнула, что не могла сопротивляться этому мужчине, так как считала его своим кумиром.

«Во мне боролись два чувства. Отвращение и невозможность этому человеку прекословить, потому что он лучший», — заявила актриса. Она не раскрыла имя своего преследователя.

В апреле текущего года Елена Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте к ней приставал некий известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этого человека уже нет в живых. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, поскольку в то время актриса снималась с ним в одном фильме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес мужа
Режиссер Сергей Соловьев прокомментировал заявления Прокловой о домогательствах
Российские артисты возмутились заявлением Елены Прокловой о домогательствах
Елена Проклова обвинила известного актера в домогательствах
Другие материалы рубрики
Культура00:0113 мая

«Вау, на меня орет чувак из "Криминального чтива"»

Крис Рок о возвращении «Пилы», фанатах хорроров и Сэмюэле Л. Джексоне
10:2127 мая

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объявят о воссоединении как пара

09:4827 мая

Умер автор одной из самых продаваемых книг в мире

07:3327 мая

Организаторы «Евровидения-2021» объявили о продолжении шоу

Культура00:0310 мая

«Она всегда будет винить меня в смерти мужа»

История врача, который решил вести дневник и описал каждый рабочий день
06:3427 мая

Моби проспал похороны матери из-за похмелья

22:5926 мая

В сети появились кадры задержания Элджея

19:3426 мая

Пойманный пьяным за рулем Элджей пытался дать взятку полицейским

Культура00:02 7 мая

«Салам алейкум, хейтер»

История 24-летнего рэпера-педофила, который влился в банду, прославился и сдал всех ФБР
18:5526 мая

Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

18:2426 мая

Элджея поймали пьяным за рулем

17:5926 мая

Актер из «Форсажа» назвал Тайвань страной и разозлил китайcких зрителей

Россия
Володин раскритиковал сверхдоходы металлургов
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
В Роспотребнадзоре объяснили влияние коронавируса на слух
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
«Коммунисты России» уличили КПРФ в старении и обмане избирателей
Все материалы
Мир
В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Обвиненный в хищении аудитор Счетной палаты подал в отставку
Россиян предупредили о росте цен на корм для домашних животных
Российские власти увеличат на сотни миллиардов поддержку электрокаров
Tele2 первым связал eSIM с Единой биометрической системой
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
15-летний сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков
«Моногамия нагоняет на меня тоску»
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа
Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Все материалы
Объявлены цены на новый Hyundai Tucson для России
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Всё, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Открыт завод Aurus в Татарстане
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы