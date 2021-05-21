Режиссер Сергей Соловьев прокомментировал заявления Прокловой о домогательствах

Российский режиссер Сергей Соловьев прокомментировал слова актрисы Елены Прокловой о том, что в юные годы ее домогался некий известный артист. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Проклова отмечала, что ранее никому, даже родителям не рассказывала о приставаниях. Соловьев назвал эту историю смешной. «Артистке было противно, поэтому она решила рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм! По-другому не могу отнестись к данной истории», — отметил он.

В апреле текущего года сообщалось, что российские артисты возмутились заявлением актрисы Елены Прокловой о домогательствах со стороны неназванного деятеля культуры.

До этого Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте к ней приставал известный актер. Артистка не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных медиа предположили, что речь шла об Олеге Табакове.