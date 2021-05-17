Татьяна Васильева раскритиковала заявляющих о домогательствах артисток

Народная артистка России Татьяна Васильева в опубликованном на YouTube эфире передачи НТВ «Звезды сошлись» раскритиковала артисток, которые публично заявляют о домогательствах мужчин. Так она прокомментировала рассказ актрисы Елены Прокловой о том, что когда ей было 15 лет, к ней приставал известный актер.

«Я за нее рада, если она сняла [камень] с души, если ей для того, чтобы снять с души, надо вот такое вот сказать, особенно когда человека не стало. Я понимаю, чем это может быть продиктовано, но это все понимают. Продиктовано тем, что на этом можно заработать, — другого повода я не вижу. Больше 50 лет прошло, и вдруг начать все это вываливать на величайшего человека, величайшего артиста», — заявила Васильева.

Актриса добавила, что «большинство девочек через это, к сожалению, проходят». «У нее были родители, она могла к ним пойти, была милиция, она могла к ним пойти. Она же не ходила! Ей можно сказать: "Тебе многие могут позавидовать, потому что твоя карьера сложилась"», — подчеркнула она.

Васильева призналась, что «миллиарды раз» оказывалась на месте Прокловой: «Что бы делала я? Что я делаю — играю!».

Ранее 67-летняя Проклова призналась, что ее в 15-летнем возрасте подверг домогательствам известный актер, раздевал ее и склонял к оральному сексу. Она не назвала его имени, однако сказала, что этот человек уже умер. Артистка также подчеркнула, что снималась с этим мужчиной в одной картине.