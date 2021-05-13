Певица Валерия оценила заявление Прокловой о сексуальных домогательствах

Российская певица Валерия оценила заявление актрисы Елены Прокловой о сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание StarHit.

«Говорить нужно, когда это происходит, а не 50 лет спустя. Я не понимаю, для чего это говорить? Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала?» — прокомментировала исполнительница заявление Прокловой. При этом Валерия подчеркнула, что о таких проблемах необходимо говорить, однако свои слова следует подкреплять доказательствами, в то время как Проклова не предоставила улик против своих возможных насильников и даже не назвала их имена.

Ранее сообщалось, что российские артисты возмутились заявлением актрисы Елены Прокловой о домогательствах со стороны неназванного деятеля культуры.

Скандал произошел после того, как в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте ее домогался известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове.