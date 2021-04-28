Лоза оценил заявления Прокловой о сексуальных домогательствах

Российский певец и композитор Юрий Лоза оценил заявления актрисы Елены Прокловой о том, что в подростковом возрасте она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. Исполнитель высказал свое мнение в беседе с «Пятым каналом».

Он счел слова артистки «антирекламой». «Есть люди, которые не являются творцами, создателями. Им нужно поддерживать интерес к себе любыми образами. Он чувствует, что его стали забывать, что он теряет популярность, что ему стало не хватать на жизнь, ему надо напомнить о себе», — сказал Лоза.

Он вспомнил случай с заявлениями в домогательствах в адрес оперного певца Пласидо Доминго. Лоза отметил, что тогда обвинявшие известного тенора женщины сами спровоцировали артиста, а позже решили скомпрометировать его: «Ты сделала все, чтобы он посмотрел на твою грудь, надела смелое декольте».

Ранее в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте ее домогался известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове.