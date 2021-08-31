Жилье по всему миру станет менее доступным

Эксперты, опрошенные Reuters, ожидают замедление роста цен на недвижимость по всему миру. Тем не менее риелторы прогнозируют, что доступность жилья останется на том же уровне или вовсе снизится.

Опрос более 100 экспертов на рынках недвижимости США, Канады, Великобритании, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Китая и Дубая показал, что в ближайшие два года стремительный рост цен, начавшийся в пандемию, замедлится. Тем не менее цены на жилье все равно будут расти быстрее заработной платы — для большинства, особенно для молодых людей, желающих приобрести свое первое жилье, ситуация будет только усложняться.

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80 процентов риелторов ожидают, что жилье в ближайшие два года не станет доступнее, из них 49 процентов прогнозируют снижение доступности. Наиболее пессимистично настроены в Австралии — там 88 процентов аналитиков уверены, что жилье станет недоступнее. На индийском рынке, напротив, настроены оптимистично — 54 процента опрошенных уверены, что доступность жилья повысится.

Среди причин, из-за которых ситуация на жилищном рынке в ближайшие 12 месяцев ухудшится, значатся повышение процентных ставок и ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков (так считают 38 процентов опрошенных), распространение новых штаммов коронавируса (24 процента), замедлившийся экономический рост (18 процентов), сбои в поставках стройматериалов (пять процентов). Иные причины назвали 15 процентов опрошенных.

Оценивая текущую ситуацию, эксперты назвали цены в США, Канаде, Великобритании, Индии и Австралии выше среднего, а цены в Новой Зеландии получили девять баллов по десятибалльной шкале — таким образом в стране становится невозможно приобрести свое первое собственное жилье.

Нехватка рабочей силы и земли, дефицит жилищного фонда и подорожание стройматериалов сделали жилье менее доступным в этом году. Ожидается, что даже при нынешних низких темпах строительства на большинстве рынков стоимость строительных материалов и рабочей силы, скорее всего, будет расти, а не падать.

Комментируя нынешнюю ситуацию на рынке, старший экономист Wells Fargo Марк Витнер заметил, что снижение процентной ставки не сделало жилье доступнее и из-за высоких цен многие потенциальные покупатели отложили покупку.

В России глава Сбера Герман Греф уверен, что цены на жилье, взлетевшие в том числе из-за льготных программ, скоро стабилизируются. Банкир отменил, что не видит большого потенциала для роста цен. Тем временем эксперт по рынку недвижимости Екатерина Сивова не ожидает падение цен в Москве несмотря на заметное снижение спроса.