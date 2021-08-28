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Экономисты рассказали о плюсах и минусах ипотеки

Экономист Косой раскрыл выгодные факторы ипотеки
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Фото: Евгения Яблонская / «Коммерсантъ»

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки в беседе с URA.RU.

«Де-факто за счет относительно невысоких процентов привлечения средств человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки», — отметил он.

Косой добавил, что также происходит некоторое обесценивание денег, таким образом доля расходов на ипотеку обычно снижается.

При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин подчеркнул, что вопрос, который связан с выплатой долгов, в любом случае невыгоден. «Даже с учетом льготной ипотеки, человек переплачивает за 20 лет в два с половиной раза <...> Это выгодно только в растущей экономике», — сказал он.

27 августа эксперты рейтинговых агентств предупредили, что ставки по жилищным кредитам в России до конца 2021 года могут достигнуть 9 процентов. Их рост будет происходить на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки. В целом темпы роста числа новых заявок на получение ипотеки с господдержкой сократились в 2,5 раза.


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