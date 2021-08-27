Россиян предупредили об увеличении ипотечных ставок

«Национальные кредитные рейтинги»: ставки по ипотеке в России вырастут до 9 процентов

Ставки по жилищным кредитам в России до конца 2021 года могут достигнуть 9 процентов, их рост будет происходить на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка, заявили ТАСС эксперты рейтинговых агентств.

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Как отметил управляющий директор службы «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) Сергей Гришунин, в ипотечном сегменте «ставки могут устойчиво вырасти» до 8,7-9 процентов. Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин также связал удорожание ипотеки с динамикой ключевой ставки ЦБ.

В рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) предупредили о росте ипотечных ставок из-за удорожания вкладов граждан, которые выступают основным источником фондирования ипотеки. Управляющий директор НКР Михаил Доронкин также предположил, что средние ставки по жилищным кредитам (в рамках собственных программ банков) к концу года достигнут 9 процентов.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки. В целом темпы роста числа новых заявок на получение ипотеки с господдержкой сократились в 2,5 раза.